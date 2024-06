Univates lança hub para atrair startups da área da saúde

O Parque Científico e Tecnológico do Vale do Taquari (Tecnovates), da Universidade do Vale do Taquari (Univates), anuncia o lançamento do Hub TecnoSaúde. O lançamento do projeto acontece no ano em que a estrutura atual do parque completa 10 anos de sua inauguração.

Com investimento total de R$ 14 milhões por meio de recurso captado com a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), o projeto visa a impulsionar o empreendedorismo e a pesquisa em tecnologias voltadas para a saúde. Com o objetivo de apoiar até 50 startups na área da saúde, o hub pretende ser um catalisador para a inovação e o progresso em uma das áreas prioritárias para o Vale do Taquari. As atividades terão início efetivo a partir da inauguração do novo espaço, ainda sem data definida, porém algumas ações estratégicas já estão em andamento, como a aproximação com as áreas da saúde do Vale do Taquari e da Região Metropolitana de Porto Alegre.

De acordo com o pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da Univates, professor Carlos Cândido da Silva Cyrne, o Hub TecnoSaúde busca ajudar no desenvolvimento de produtos e serviços inovadores na área da saúde. "Estruturas como um espaço coworking, um Hospital de Simulação e um Fablab estão disponíveis para que startups testem e desenvolvam novas tecnologias e metodologias. Esses recursos, juntamente com a proximidade da Universidade e empresas do setor, ampliam o acesso a conhecimentos avançados e impulsionam a inovação prática e aplicada", informa o gestor.

O Tecnovates busca atrair startups de tecnologia em saúde e engenharia por meio de programas de incubação e oferece suporte técnico, mentoria, acesso a redes de investidores e oportunidades de networking. A estratégia inclui também parcerias com instituições financeiras para facilitar o acesso a fundos de investimento e subsídios governamentais que são essenciais para o desenvolvimento inicial de startups.