Vale do Rio Pardo debate problemas pós-enchentes

A Associação de Turismo da Região do Vale do Rio Pardo (Aturvarp) apresentou o resultado de uma pesquisa de amostragem - feita com parte dos empreendimentos turísticos da região - sobre os efeitos das enchentes no Rio Grande do Sul e no Vale do Rio Pardo. O estudo apontou que a falta de acesso aos municípios e empreendimentos, por conta de queda de barreiras, pontes e estradas, seguido dos danos materiais aos espaços são os principais problemas do turismo regional no contexto atual.

Conforme o presidente da Aturvarp, Djalmar Ernani Marquart, a força-tarefa organizada em conjunto com a Associação Pró-Turismo de Santa Cruz do Sul (Aprótur), mapeou por amostragem a realidade dos empreendimentos turísticos no pós-enchentes. "Conseguimos reunir informações de uma parcela dos municípios, que traduzem de forma real os principais problemas causados pelo clima ao turismo, que na maioria dos municípios da nossa região tem uma característica rural. A dificuldade de acesso, por meio da logística prejudicada (28% das causas apontadas) somada aos prejuízos materiais nos empreendimentos (20% das respostas) estão entre os maiores problemas levantados", explica.

Marquardt relata que em terceiro lugar - com 16% das respostas - danos às plantações e as áreas de reserva das propriedades aparecem como dificuldade aos empreendedores. Estragos aos imóveis (12%) e prejuízos relacionados ao mobiliário das propriedades (8%) também são parâmetros apontados na pesquisa apresentada durante a reunião mensal da entidade, realizada no interior de General Câmara, na área de divisa com Vale Verde.

Além de prejudicar estradas e acessos locais, as enchentes de maio inviabilizaram a operação do Aeroporto Internacional Salgado Filho, de Porto Alegre. Principal porta de entrada aérea do turismo, a dificuldade de reabertura do modal aquece o debate também acerca de alternativas regionais. "Vínhamos de uma operação com 600 voos diários. Hoje, com a realocação de pousos e decolagens, mantém-se uma média que é inferior a 10% disso. Este debate precisa ser criado, com medidas para os próximos 30 e 40 anos", aponta o presidente Djalmar Ernani Marquardt.

Entre elas está a expectativa de melhoria no Aeroporto Luiz Back da Silva, de Santa Cruz do Sul. Com a confirmação da prefeitura sobre a licitação para o balizamento noturno - instalação de dispositivos que permitem a operação do espaço em 24 horas - há uma perspectiva de ampliação dos serviços aéreos na região. "Outro ponto é pensarmos na ampliação da pista e na instalação de outros equipamentos de voo, para tornar o nosso aeroporto um local seguro para um maior número de aeronaves e tipos de voos", complementa o presidente.