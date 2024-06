Santa Terezinha deve virar hospital escola em Erechim

A Fundação Hospitalar Santa Terezinha, de Erechim está em busca da certificação de hospital escola concedida pelo Ministério da Educação (MEC). Atualmente com 33 médicos residentes e, em média, 60 alunos de medicina atuando na instituição. O Santa Terezinha, com essa certificação, estará habilitado a buscar investimentos e recursos também no MEC.

A casa de saúde já recebe estudantes de todas as áreas do conhecimento como enfermagem, fisioterapia, psicologia, medicina, administração, entre outras, para a formação de equipe multiprofissional. Conforme explica o diretor Executivo da FHSTE, Rafael Ayub, todos reconhecem a importância do hospital. "Em relação ao título de hospital escola, falta ainda uma regulamentação por parte do Ministério da Saúde, e na última vez que estivemos em Brasília, soubemos que em julho deve estar regularizada", afirmou.