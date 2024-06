São Leopoldo apresenta programa de recuperação para as empresas

Um evento em São Leopoldo, no Vale do Sinos, marcou o lançamento do programa Supera São Leo. A ação apresentou as linhas de créditos disponibilizadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banrisul e Sicredi Pioneira. Estão sendo investidos no total R$ 4 milhões, sendo R$ 1,5 milhão pela prefeitura, R$ 2 milhões pelo Sebrae e o valor de R$ 500 mil repassados pela Câmara de Vereadores de São Leopoldo.