Desassoreamento do Parque do Lago é iniciado em Canela

A prefeitura de Canela, através da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Agricultura, iniciou nesta quarta-feira (19) o desassoreamento no Parque do Lago. Esta ação é essencial para conter as águas das chuvas, evitando muitos alagamentos ao longo do percurso do Arroio Canelinha. O desassoreamento visa a retirada de sedimentos acumulados no fundo do lago e em seu entorno, que, ao longo do tempo, comprometem a capacidade de armazenamento de água e a qualidade do ecossistema aquático.

O secretário adjunto de Obras, Laurício Marques, destacou a importância desta iniciativa: "O desassoreamento do Parque do Lago é fundamental para a manutenção da infraestrutura urbana. Além de prevenir problemas futuros, essa ação contribui para a preservação de um espaço de lazer e convivência que é muito querido pela nossa comunidade."

Ele também alertou que a intervenção pode causar transtornos aos moradores devido ao mau cheiro do lodo retirado do local, mas ressaltou que o serviço é essencial. "Os detritos ficarão o menor tempo possível nas bordas e depois serão carregados para um local já licenciado", explicou.

O prefeito Constantino Orsolin destaca que, para prevenir alagamentos e minimizar os impactos das fortes chuvas o serviço é de suma importância, pois aumenta a capacidade de armazenamento do lago e arroio e ajudam a capacidade do local suportar grandes precipitações.

Além do desassoreamento, o lago também deve ser despoluído num futuro próximo. Uma das contrapartidas da assinatura do convênio de aditivo da concessão da Corsan-Aegea é a intervenção na rede de esgotos que desembocam no local e a solução para a estação de tratamento instalada no parque. Outro local, que já vem recebendo melhorias é na rua Felisberto de Moraes, no passeio do Parque do Lago, onde a equipe de drenagem trabalha na recuperação do canal.