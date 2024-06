Ijuí sedia congresso tradicionalista do MTG em julho

Nos dias 26 e 27 de julho, o Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG) e a Fundação Cultural Gaúcha (FCG) promovem o 72º Congresso Tradicionalista Gaúcho em Ijuí A abertura oficial do evento será com um desfile pelas principais ruas de Ijuí e o descerramento da placa do Congresso na Praça da República. Na sequência, a programação inclui a Sessão de Instalação e a chegada da Chama Crioula. Às 19h, começa a Mostra Cultural com o tema "Ijuí: Capital Mundial das Etnias e Berço do Tradicionalismo", seguida por um jantar e a Tertúlia Livre.

O segundo dia começa às 8h30, com a sessão solene de Abertura. Às 11h30min, acontecem as apresentações dos Centros Culturais Étnicos no Pavilhão da Igreja Nossa Senhora da Penha, local onde também será servido o almoço ao meio-dia.

As apresentações continuam à tarde, seguidas por uma palestra às 13h30min sobre "Acesso aos recursos da cultura para pessoas e instituições tradicionalistas no curto, médio e longo prazo", ministrada pelo Vice-Presidente do Conselho Estadual de Cultura, Geziel Souza. A 2ª Sessão Plenária, às 14h, apresentará e analisará proposições, trabalhos, teses e moções. A 3ª Sessão Plenária, às 15h, discutirá o Objetivo Anual, e o dia será encerrado com uma Sessão Solene de Encerramento às 16h.

"O MTG, com a 9ª Região Tradicionalista e o CTG Clube Farroupilha, convida todos para celebrar e fortalecer o tradicionalismo gaúcho em Ijuí, cidade conhecida como a Capital Mundial das Etnias," destaca Ana Claudia da Silva, coordenadora da 9ª Região Tradicionalista. As atividades acontecem no CTG Clube Farroupilha, na Ra Francisco Berenhauser, 666, bairro Penha, em Ijuí.