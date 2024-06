Samae localiza vazamento em adutora em Caxias do Sul

Por conta das fortes chuvas deste final de semana, o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Caxias do Sul constatou, nesta segunda-feira (17), um possível vazamento na nova adutora localizada no Km 158 da RS-453 (Rota do Sol), em Vila Seca. As equipes da autarquia estiveram no local para avaliarem os possíveis danos na adutora, ocasionado provavelmente pela movimentação do solo.

O possível vazamento é na junção da adutora de 1000 milímetros com a de 600 milímetros, em outro local. Se detectado realmente o vazamento, a autarquia terá que interromper o abastecimento de água para poder realizar o conserto. Porém, o tempo da parada só poderá ser informado após a análise.

"Quando se instala uma adutora do porte da que foi implantada as margens da Rota do Sol, precisamos realizar os testes. No caso desta nova adutora não foi possível, pois tivemos que colocá-la em carga de forma imediata, para poder atender, o mais rápido possível, as regiões atendidas pelo Sistema Marrecas, e só após a abertura é que se pode constatar possíveis vazamentos", afirma o diretor-presidente do Samae, Gilberto Meletti.

O Samae informou que já está atuando na logística de abastecimento por meio de caminhões-pipas, nos bairros atendidos pelo Sistema Marrecas, abastecendo os reservatórios Ana Rech, Capivari e Serrano, além de atender UBS's e instituições de ensino. As regiões também são abastecidas mediante manobras dos Sistemas Faxinal e Maestra.