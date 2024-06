Torres recebe prova de pesca esportiva no fim de semana

O Litoral Norte gaúcho vai ser palco, nos dias 22 e 23 de junho, da segunda etapa do Robalo Master Brasil 2024, campeonato de pesca esportiva individual que reúne 45 pescadores de diversas cidades do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina em Torres. A bateria classificatória será no sábado, 22, das 8h às 14h, que seleciona os 15 atletas que disputam a bateria final no domingo, 23, das 8h às 13h. A largada é na Marina Paulo Prates.

A prova tem sistema de medição com pesque e solte, incentivando o desenvolvimento da pesca esportiva de performance no Rio Mampituba. O evento impacta diretamente na economia da cidade, movimentando a rede hoteleira, restaurantes e o comércio local. Somente para o tempo de prova, por exemplo, são utilizados 13.500 litros de combustível.

O circuito de pesca solo destaca a atuação do pescador, estrela do evento. A prova é individual, ou seja, uma pessoa por embarcação. Os barcos, exclusivos para competição de pesca, possuem motores de 15 a 300 HPs, podendo chegar a 130 quilômetros de velocidade.

A pesca acontece na modalidade de arremesso com iscas artificiais, sendo vedado o uso de iscas naturais e vivas. Nesta competição, somente são validados para pontuação exemplares das espécies Robalo Peva, Robalo Flecha e Robalo Trick, sendo obrigatória a soltura de todos. Cada competidor pode apresentar até cinco peixes com tamanho mínimo de 20 cm, devendo submeter aos árbitros, através de vídeo.

A primeira etapa ocorreu em abril e a terceira e última será nos dias 27 e 28 de julho. Em cada uma delas, são premiados com troféus e dinheiro para os primeiros colocados. Ao final do circuito, é anunciado o grande campeão do Robale Master 2024 que, além do troféu, ganhará R$ 4 mil.