Hospital de Gravataí cria curso para cuidadores de idosos

A Santa Casa de Porto Alegre organizou o curso gratuito para a capacitação de cuidadores de idosos, que já está com vagas esgotadas em sua primeira turma no Hospital Dom João Becker. Os encontros vão ocorrer no mês de julho. Uma segunda turma já está em análise.

Segundo projeções divulgadas pela prefeitura de Gravataí, a população idosa no município deve saltar para 22% em até cinco anos. Com cada vez mais pessoas acima dos sessenta anos de idade torna-se fundamental ampliar o leque de serviços. Dessa forma, a Escola Técnica da Santa Casa organizou uma capacitação com total de 80h/aula no Dom João Becker, a partir do dia 15 de julho, de segunda à sexta-feira no turno da noite.

Ao todo serão 13 módulos, entre eles a comunicação com a pessoa idosa, os cuidados com o paciente acamado, a administração de medicamentos e a alimentação e os distúrbios da deglutição. "O cuidador é responsável por fornecer as atenções necessárias para a qualidade de vida, que podem ser simples como oferecer alimentação, banho e auxílio para se vestir, quanto acompanhar o idoso em consultas médicas e passeios na rua", afirma o geriatra Virgílio Olsen. Segundo o chefe do serviço de geriatria da Santa Casa, o envelhecimento é diferente de pessoa para pessoa, portanto o profissional deve estar atento e respeitar os desejos do idoso.

As questões ligadas ao público 60 vem ganhando espaço na rotina do Dom João Becker. Além da capacitação, já existem articulações para projetos mais amplos no hospital, em parceria com o poder público e entidades do terceiro setor. "Estamos em diálogo avançado com o renomado Instituto Moriguchi, referência no estudo do envelhecimento, e com a prefeitura de Gravataí para criar um novo paradigma no atendimento em saúde dos idosos no município", destaca o superintendente do hospital, Antonio Weston.