Canoas terá plano de contingência para chuvas do fim de semana

Em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (13), o prefeito de Canoas, Jairo Jorge apresentou um balanço das ações desenvolvidas pela prefeitura de Canoas durante as enchentes. Também foram divulgadas medidas e ações para prevenir as fortes chuvas previstas para o final de semana.

Um plano de contingência específico para a previsão de chuva forte foi preparado pela Prefeitura de Canoas. Com validade de 13 a 17 de junho, o planejamento inicial estruturado pelo Comitê de Crise — capitaneado pelo Escritório de Resiliência Climática e Defesa Civil (Eclima) de Canoas — contempla toda a área da mancha de inundação no município (lado oeste) assim como o bairro Niterói (lado leste).

De acordo com o Eclima, a previsão do tempo aponta que as chuvas no domingo (16) podem apresentar volumes de 50 a 70 milímetros podendo gerar alagamentos. "Essa quantidade de chuva, em um único dia, representa cerca de dois terços da média histórica de junho (130,4 milímetros). Não há previsão de elevação dos rios, com prejuízos para cidade", explicou o prefeito. Uma rede de 38 abrigos em funcionamento está apta a receber pessoas caso haja necessidade.

Foi anunciada a ampliação dos diques Mathias Velho, Rio Branco e Niterói. Também foi divulgado o projeto de construção de novos diques nos bairros São Luís e Mato Grande. No entanto, o prefeito não deu mais detalhes sobre o projeto.

Outro anúncio realizado pela prefeitura foi de que os Centros de Distribuição de Alimentos, de Produtos de Limpeza e Higiene e de Distribuição de Água passarão a funcionar em escolas de Canoas. O atendimento será voltado para pessoas que estejam inscritas no CadÚnico e residam na área da enchente, além de idosos e famílias de alunos da rede municipal. O serviço estará disponível na segunda-feira (17), na Escola Professor Thiago Würth (rua São Gabriel, ao lado do CRAS, no Mathias Velho), na Escola Max Adolfo Oderich (rua Profa. Dona Sara, 100, Harmonia) e na Rio Grande do Sul (rua Wenceslau Brás, 35, no Mato Grande).