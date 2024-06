Avançam as obras na Gare da Viação Férrea, em Santa Maria

O processo de revitalização da Gare da Viação Férrea, localizada no Distrito Criativo Centro-Gare de Santa Maria, continua com a execução dos serviços de reparos em todos os pavilhões e no sobrado. Neste momento da obra, os trabalhos estão voltados para finalizar a cobertura da edificação e da plataforma de embarque de passageiros.

As esquadrias, já restauradas e pintadas de branco, estão sendo instaladas de modo a manter as características originais da antiga estação de trem. O investimento da Prefeitura para a realização da obra é de R$ 5.5 milhões. O serviço está sendo executado pela Versalhes Incorporação e Construção Ltda, de São Leopoldo, vencedora do processo licitatório.

No sobrado, a empresa responsável pela obra já recuperou o assoalho e o polimento do piso em granitina, ressaltando as cores, o que traz mais beleza ao ambiente. Na cobertura, as telhas cerâmicas serão recolocadas, assim como nos pavilhões 2 e 4. Nesta etapa, ainda serão colocadas chapas metálicas e lãs de vidro para o isolamento termoacústico.

A obra de restauro da fachada sul dos pavilhões 1 e 3 está completa. No pavilhão 3, o piso de cimento foi lixado e aplicado a resina. Neste prédio os ladrilhos hidráulicos foram mantidos e foi aplicada resina nas paredes de tijolos aparentes. As paredes internas de todos os pavilhões receberam duas demãos de tinta branca. Nas paredes externas, foram aplicadas as cores conforme especificação aprovada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Rio Grande do Sul (IPHAE).

Conforme o superintendente de desenvolvimento econômico e fiscal da obra, Jeferson Nunes, esses avanços demonstram que a restauração está sendo realizada com atenção aos detalhes históricos e estruturais, garantindo a preservação e funcionalidade futura do local. "Tivemos o andamento da obra acelerado devido ao encaminhamento para a conclusão do serviço de restauração. Estamos trabalhando em alguns pontos de acabamento e em questões de ferragens", explica.