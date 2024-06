Treco da ERS-344, em Santo Ângelo, será remodelado

Iniciaram nesta semana as obras no trevo de Buriti, distrito de Santo Ângelo, na ERS-344. O trevo será remodelado, passando do padrão rótula vazada - que permite a passagem de veículos sem diminuir a velocidade - para rótula fechada - que obriga o motorista a reduzir a velocidade para contornar a interseção.

Com a obra, a intenção é diminuir o número de acidentes no trevo. Para isso, será feito o alargamento das pistas, com readequação dos canteiros. O valor do investimento é de R$ 1,7 milhão. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos em duas semanas.

"Essa obra é fundamental para garantir uma melhor trafegabilidade no trecho, além de aumentar a segurança dos motoristas, já que aconteciam muitos acidentes", destaca o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella.

Neste primeiro momento, está sendo realizado o serviço de escavação. A seguir, serão feitas a sub-base, a base e o revestimento dos alargamentos da pista. Segundo o diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Luciano Faustino, o crescimento do município promoveu modificações na região, aumentando a demanda de tráfego e exigindo essa alteração na interseção.