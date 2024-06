Feirão de empregos terá 400 vagas ofertadas em Canoas

A prefeitura de Canoas realiza um feirão de empregos, que vai oferecer mais de 400 vagas nesta quarta-feira (12). A ação ocorre das 9h às 16h, no Calçadão de Canoas. Além das vagas para trabalhar na reconstrução e na limpeza da cidade, outras quatro empresas participam da iniciativa.

Uma empresa de locação de máquinas e equipamentos vai oferecer 200 vagas para operário, 40 para operador de retroescavadeira e 80 para motorista de caçamba. Não é necessário possuir curso para operador de retroescavadeira, apenas experiência. O salário varia de R$ 1.510,17 a R$ 2.251,19, além de um adicional de R$ 564,80 de insalubridade.

Os interessados devem se dirigir aos locais portando documento com foto. É recomendável levar mais de um currículo impresso. Se não for possível, será disponibilizado formulário no evento. Os atendimentos serão por ordem de chegada, com distribuição de fichas.