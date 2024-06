Rio Taquari vai receber novos métodos de medição em cinco pontos até julho

Uma equipe de técnicos do Sistema Geológico do Brasil (SGB-CPRM), responsável pelo monitoramento e medição do nível de rios, visitou Lajeado nesta terça-feira (11) para verificar a instalação de novos métodos de medição do rio Taquari. Um novo sensor de monitoramento será instalado junto à escadaria da rua Oswaldo Aranha, e novas réguas físicas serão posicionadas na rua João Abott para facilitar a visualização das cotas.

Conforme o gerente de Hidrologia do SGB-CPRM, Franco Buffon, é importante que se tenha mais ferramentas de medições para o sistema de alerta do rio. "Precisamos aumentar o nosso conhecimento, nossa prevenção das ações do rio Taquari. Conhecendo mais, conseguimos trabalhar ainda mais com a prevenção. Vamos ampliar o sistema de monitoramento, criando uma grande rede de informações para abastecer a comunidade e as autoridades locais", explica Buffon.

Os trabalhos que serão realizados pela equipe em junho e julho serão focados nos Vales do Taquari e do Caí, dois dos mais atingidos pelas cheias de maio no Rio Grande do Sul, para restabelecer os sistemas de monitoramento. Serão recolocados sensores em Muçum, Encantado, no Fão, Lajeado e Vila Mariante, em Venâncio Aires. A projeção é de que em três semanas o novo sensor e as novas réguas já estejam instaladas.

Conforme Buffon, os novos sistemas são uma tentativa de reduzir a diferença de medições e níveis do rio apresentadas nas últimas grandes cheias, a fim de trazer informações mais precisas para os órgãos de defesa do município e do estado em caso de novas cheias na reguão. "Pode ser que as diferenças sigam acontecendo, mas precisamos entender a dinâmica do rio e passar a informação mais confiável para a comunidade", explica Buffon.