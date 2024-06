Ponte sobre o Canal São Gonçalo será reparada em Pelotas

A Ecosul, que gere a BR-116 sul e a BR-392, informa aos usuários do Polo Rodoviário Pelotas que, a partir de terça-feira (11) serão iniciadas obras de recuperação nas juntas de dilatação e no pavimento da ponte sobre o Canal São Gonçalo, localizada no km 60 da BR-392, entre Pelotas e Rio Grande. Durante o período de manutenção, haverá interdição parcial da pista, com operação no sistema pare e siga, entre os kms 59 e 61, das 21h às 6h, de segunda a sábado. A intervenção deve durar três meses.

Segundo o gerente de Engenharia da Ecosul, Miquéias Neuenfeld, obra do mesmo gênero foi realizada no ano passado, mas a manutenção foi restrita a duas juntas. Desta vez, todas as 30 juntas da ponte passarão por manutenção, o que justifica o prazo de 90 dias para a conclusão dos trabalhos. "Os serviços serão realizados à noite e na madrugada em razão do menor fluxo de usuários, das características dos veículos que transitam por este trecho e também para manter a fluidez do tráfego durante o dia e nos horários de maior demanda", pontua.

Para minimizar os transtornos, a Ecosul informou a interdição parcial da pista e o tempo de obra na rodovia. O contato foi feito com autoridades regionais, com órgãos oficiais e com empresas de transporte e logística que operam no eixo Pelotas-Rio Grande. O supervisor de tráfego da Ecosul, Lissandro Robaina, destaca que toda a intervenção no local estará bem sinalizada, com uma equipe exclusiva e disponível no período noturno. "Vamos intercalar o tráfego e estaremos controlando o fluxo no local", alerta,.