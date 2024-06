Bibliotecas de São Leopoldo perderam 80 mil exemplares de livros com as chuvas

As inundações causaram a destruição de casas, espaços públicos, comércios e deixaram escolas debaixo d'água em São Leopoldo, mostram, agora, outros danos. Com a diminuição das águas, o tamanho do estrago se tornou visível, revelando imensas perdas em 18 instituições de ensino. Entre os estragos, estão as bibliotecas desses educandários.