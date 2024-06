Badesul e prefeitura de Pantano Grande celebram crédito de R$ 4 milhões para ações no município

O Badesul vai conceder R$ 4 milhões em crédito para Pantano Grande. O valor será distribuído em três contratos voltados para o fomento da indústria no município, construção de uma usina fotovoltaica e recadastramento imobiliário. Todos os termos de financiamento foram assinados nesta quinta-feira (6).

Com o auxílio da agência de fomento, R$ 1 milhão será utilizado na construção de um pavilhão industrial na avenida Machado de Assis, em Pantano Grande. Mais R$ 2,1 milhões foram financiados para gerar eficiência energética e tornar o consumo sustentável. O valor será empregado na construção de uma usina fotovoltaica, que contará com 902 módulos. "Com a confiança que o Badesul está depositando em nós, conseguiremos ser o único município da região com energia sustentável", afirmou o prefeito Mano Paganotto.

Ainda, a operação de R$ 900 mil objetiva o recadastramento imobiliário. Serviços de engenharia serão contratados para atualizar e unificar os dados existentes, proporcionando uma adequação na arrecadação de tributos, quando necessária.

"O Badesul, enquanto agência de fomento, tem esse papel diferenciado de investir no desenvolvimento. Apoiando os municípios, onde a vida acontece, estamos contribuindo com todos os cidadãos", afirmou o presidente do Badesul, Claudio Gastal.