Prefeitura prorroga prazo para contratar empresa gestora do Hospital de Viamão

A Prefeitura de Viamão prorrogou o prazo até dia 13 de junho para apresentação das propostas para contratação emergencial de Pessoa Jurídica Especializada em Gestão Hospitalar para atuar no Hospital Viamão. O objeto da contratação é o gerenciamento da estrutura física e de pessoal e execução das atividades de prestação de serviço de profissionais na área médico-hospitalar na instituição.

A apresentação das propostas e documentos exigidos deverão ser encaminhados através da abertura de protocolo digital no site da prefeitura de Viamão. A prefeitura comprou a estrutura do hospital recentemente, investindo o valor de R$ 25 milhões, com o intuito de manter o funcionamento do hospital