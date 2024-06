Prefeitura anuncia loteamento com 135 casas em Passo Fundo

O prefeito de Passo Fundo, Pedro Almeida anunciou um novo programa de habitação para Passo Fundo, que busca ampliar o acesso à moradia para as pessoas que precisam. A confirmação foi feita no bairro Zachia, durante encontro com lideranças comunitárias, empresários e entidades na Escola Guaracy Barroso Marinho.

A comunidade foi escolhida para sediar o anúncio porque receberá um importante investimento dentro do pacote: um novo loteamento. Com recursos próprios estimados de R$ 22 milhões, a prefeitura fará a construção de mais de 130 residências, além de equipamentos públicos como praça e uma escola de Educação Infantil com 200 vagas.

"Temos um pacote completo, que fala da habitação, equipamentos públicos, novos empreendimentos, emprego, renda e dignidade. Aqui, teremos uma iniciativa inovadora que vai transformar muito a realidade do bairro Zachia", destacou o prefeito.

O loteamento será destinado a famílias de baixa renda, inscritas CadÚnico e com cadastro habitacional na Prefeitura, explicou o secretário de habitação, Fernando Pires. "Todos os critérios serão discutidos e, posteriormente, um edital será elaborado para que as famílias interessadas possam participar do processo. O objetivo é atender quem mais precisa", pontuou.

Os moradores do local vivenciam um processo de desenvolvimento. Além do investimento em moradias, a prefeitura executou uma série de ações focadas na infraestrutura e na atração de empresas para o bairro. O presidente da Associação de Moradores do Zachia, Domingos Mai, falou sobre a importância destes investimentos. "Teremos um novo Zachia. Precisamos e estamos juntos para seguir trabalhando para melhorar cada vez mais o nosso bairro", disse.