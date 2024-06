IBGE tem processo seletivo aberto em Caxias do Sul e Lajeado

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu inscrições para um processo seletivo simplificado para o cargo de Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM) com vagas nos municípios de Caxias do Sul (7 vagas) e Lajeado (6 vagas). Ao todo, são oferecidas 28 vagas para o cargo de APM em todo país, que exige o nível médio completo, com reserva de vagas para pessoas pretas e pardas e pessoas com deficiência.



As inscrições estão abertas e seguem até esta sexta-feira (7), e são realizadas apenas presencialmente nas agências do IBGE. No caso de Caxias do Sul, no endereço da avenida Rio Branco, 914, sala 20, bairro Rio Branco. Em Lajeado, os interessados devem ir à rua Santos Filho, 401, sala 204, bairro Centro.



Não há taxa de inscrição e a seleção é feita conforme a escolaridade. A remuneração é de R$ 1.512,38 além de benefícios como auxílio-alimentação (de R$ 1.000,00), auxílio-transporte e auxílio pré-escolar. A jornada de trabalho será de 40 (quarenta) horas semanais, sendo 8h diárias.



As funções de um APM são visitar domicílios e estabelecimentos de qualquer natureza, tais como comerciais, industriais, agropecuários, de serviços e órgãos públicos, em locais selecionados de acordo com o tema a ser pesquisado, para a coleta de dados visando à realização de pesquisas de natureza estatística, entre outras.