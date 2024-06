Tricofest inicia nesta sexta-feira, em Nova Petrópolis

Com 26 malharias confirmadas, a Tricofest inicia nesta sexta-feira (7), em Nova Petrópolis, na Serra gaúcha. Prevista para começar em maio, a feira foi adiada por conta da enchente que atingiu o Rio Grande do Sul e trouxe, também, transtornos para a região. A abertura ocorre às 10h. no Centro de Eventos. No entanto, a solenidade oficial será no sábado (8), às 16 horas, junto ao Espaço Malha

São seis finais de semanas para turistas e consumidores em geral poderem comprar itens para o invetno. "Estamos prontos para sermos, novamente, um evento que contempla uma ótima oportunidade de passeio em Nova Petrópolis e toda região. Queremos ser partícipes da retomada do estado, especialmente naquilo que impacta no nosso setor de malha tricot e todo trade de serviços do turismo", salienta o coordenador-geral da Tricofest e presidente da Associação de Malharias de Nova Petrópolis e Picada Café, Márcio André Kny. Em todos dias da programação o ingresso e o estacionamento são gratuitos.

Os acessos a Nova Petrópolis estão liberados, segundo a organização do evento. Para quem vem da Região Metropolitana de Porto Alegre, a BR-116 continua sendo o principal acesso. Para quem está em Gramado basta seguir a ERS-235. Para quem está em Caxias do Su,l a melhor alternativa é usar a Estrada do Vinho ou a BR-116 até Vila Cristina, seguir por Vale Real até Feliz e dali acessar a cidade de Linha Nova e, na sequência, Nova Petrópolis.

As 26 malharias têm produção própria e oferecem preços competitivos aos consumidores. No segundo pavilhão, o Espaço Mix tem mais 20 expositores com produtos diferenciados. A gastronomia está contemplada junto ao espaço interno e num amplo pavilhão externo. São 20 expositores também. E no segundo piso a diversão está garantida com o Espaço Kids.