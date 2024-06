Arroios de Bento Gonçalves passam por desassoreamento

A prefeitura de Bento Gonçalves atua com visão preventiva para minimizar riscos no futuro. Para isso, com o objetivo de reduzir a possibilidade de alagamentos, foram intensificados os trabalhos preventivos de desassoreamento de arroios no município. As ações estão sendo coordenadas pela Secretaria de Viação e Obras Públicas.

Os trabalhos iniciaram pelo arroio Pedrinho, que cruza os bairros Vinosul, Vinhedos e Municipal, e contam com licença ambiental para execução. O arroio Pedrinho, inclusive, chegou a transbordar por conta das fortes chuvas que iniciaram no fim de abril e seguiram ao longo do mês de maio em Bento Gonçalves.

Na sequência, já estão confirmadas ações em outros três arroios: o Barracão, o Santa Helena e o São Pedro. Conforme explica o secretário de Viação e Obras Públicas, Carlos Quadros, a iniciativa é realizada por meio de maquinários que retiram do local resíduos, sedimentos e vegetação. "Nossa intenção é concluir os trabalhos ainda em junho", projeta.

O desassoreamento faz parte de uma série de atividades coordenadas há mais de um mês pela Prefeitura para mitigar os problemas causados pelos deslizamentos e as fortes chuvas, que abrangem, também, ações de resgate, busca por desaparecidos, análises de morros e encostas pelo Núcleo de Riscos Geológicos, atendimento às famílias e abertura de vias afetadas. O trabalho conta com o apoio das forças de segurança gaúcha e de outros estados, além de voluntários.