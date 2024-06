Erechim supera a marca de 20 mil CNPJs ativos

A cidade de Erechim, no Norte gaúcho, superou a marca de 20 mil CNPJs ativos no município. Estas empresas se dividem entre micro, pequenas, médias e grandes, principalmente, nas áreas de serviços, comércio e indústria, conforme dados da Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul (JUCIS-RS), por meio da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (RedeSim).

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Fabrício Oliveira, ressalta que a prefeitura realizou diversas ações e colocou em prática diversos incentivos para a atividade empresarial, como cursos e qualificação para empresas e profissionais, feirões de emprego, missões empresariais, recursos, e a ampliação do parque fabril, contemplando empresas de todos os tamanhos. "Um exemplo é o novo Distrito Industrial Giácomo Madalozzo, localizado no Bairro Industrial Davide Zorzi, com 16 empresas em processo de instalação e expansão das suas atividades. Além disso, já está sendo projetado o Condomínio Industrial, uma nova área para micro e pequenas empresas, em frente ao distrito novo.", destaca o secretário Fabrício.

"Este é um número a ser comemorado por todos nós, porque mostra a força de tração de Erechim. São as pessoas que vivem aqui que fazem Erechim ser uma cidade diferente, boa para trabalhar e viver", disse o prefeito, Paulo Pois.