Santo Antônio da Patrulha busca amenizar danos na zona rural causado pelas chuvas

O prefeito Rodrigo Massulo recebeu, em seu gabinete, o presidente do Sindicato Rural de Santo Antônio da Patrulha, Diego Borges, acompanhado de produtores rurais do município, para discutir as consequências das fortes chuvas de maio no setor agrícola patrullhense. Eles entregaram ao prefeito uma cópia de um ofício enviado pela Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul) ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e pediram o apoio da prefeitura na articulação necessária para o atendimento das demandas dos produtores rurais gaúchos junto ao governo federal.

"Nosso município foi um dos poucos do Rio Grande do Sul que não sofreu consequências estruturais com as chuvas. Entretanto, nosso maior prejuízo, com certeza, foi no setor agrícola, com uma perda de cerca de R$ 80 milhões. Portanto, dei minha palavra aos produtores rurais que faremos tudo ao nosso alcance para que esses pedidos ao Ministério sejam atendidos", salientou Rodrigo.

Dentre as medidas solicitadas pelos agricultores, estão a prorrogação de todas as parcelas de custeio, investimento e comercialização, bem como a criação de linhas de crédito especiais para reconstrução da estrutura produtiva, reinvestimento, capital de giro e redução da alavancagem com credores. O ofício deve ser encaminhado nos próximos dias