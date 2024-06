Alunos da Feevale criam site e perfil em redes sociais para localizar tutores de animais perdidos nas cheias

A Universidade Feevale desenvolveu um site para localização de pets. A ferramenta Buscão foi idealizada pelos docentes Gabriel da Silva Simões e Juliano Varella de Carvalho e pelo egresso Igor Amaral, do curso de Ciência da Computação da universidade.

O objetivo da aplicação é facilitar a busca de tutores que se separaram de seus cachorros durante as inundações que acometem o Rio Grande do Sul. Para isso, o responsável deve selecionar o sexo e inserir uma foto do animal. O site utiliza as informações para procurar nos abrigos cadastrados os cachorros parecidos com o da foto, por meio de um modelo de Machine Learning (Aprendizagem de Máquina).

No momento, o site produzido pela universidade possui fotos de animais abrigados na Fenac, em Novo Hamburgo, e na ONG Campo Bom Pra Cachorro, de Campo Bom. Conforme os fotos que forem colocadas no site de animais e abrigos se elevam, a procura tende a exibir os animais mais semelhantes ao da foto inserida pelos tutores. Interessados em contribuir com o banco de fotos ou procurar o seu cão devem acessar o site (buscao.feevale.br). O Instagram da iniciativa é o @buscaors e lá também há informações.