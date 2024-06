São Leopoldo já recolheu 84 mil toneladas de entulho das enchentes

As equipes da força-tarefa que fazem a limpeza e o recolhimento dos entulhos em áreas atingidas pela enchente revelaram dados em São Leopoldo. São 500 trabalhadores nas ruas, utilizando quase 300 máquinas para recolher todo o volume de entulhos que há nas vias. Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade e Serviços Urbanos (Semurb), até o domingo (2) à noite, foram totalizadas 84,3 mil toneladas de resíduos recolhidos.

A partir dos 26 setores no qual a cidade foi dividida para atender todas as regiões afetadas pelas águas, as equipes estão todos os dias atuando nos bairros e nos arredores do Santos Dumont/Vila Brás, Vicentina, São Miguel, Feitoria/São Geraldo, Centro, Rio dos Sinos, Campina/Jardim Fênix e Scharlau/Vila Glória.

Como alguns bairros são mais extensos ou foram bastante atingidos, mais de uma equipe é responsável pelo recolhimento dos resíduos extradomiciliares, respeitando o quadrante estabelecido, assim se totaliza o número atual de setores. A orientação continua sendo que os moradores e comerciantes disponham os resíduos em frente aos imóveis que ao passar pela rua, as equipes vão recolher.

Os Ecopontos da cidade, que se encontram no bairro Feitoria, Duque de Caxias e Scharlau, estão recebendo os resíduos extradomiciliares e os resíduos recicláveis, pois devido às enchentes as cooperativas estão temporariamente inoperantes. Para moradores, continua-se com o limite de descarte em um metro cúbico por dia. Grandes geradores de resíduos, como empresas e restaurantes, conforme o Código Municipal de Limpeza Pública Urbana, são responsáveis pelo o próprio destino dos resíduos, não podendo descartar nos Ecopontos.