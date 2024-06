Rede municipal de ensino retoma as aulas em Pelotas em 92 escolas e dois centros especializados

Nesta segunda-feira, 92 escolas municipais e dois centros especializados retomaram as atividades na, marcando um retorno quase completo do ensino municipal após quase um mês de paralisação em razão dos desafios impostos pela enchente em Pelotas. Algumas unidades retornam no turno da manhã, outras no turno da tarde. Alguns locais, no entanto, só devem voltar nesta terça-feira (4).

"A grande maioria de nossas escolas está pronta para receber novamente seus alunos e professores. Estamos trabalhando para que todas as escolas, incluindo as duas que ainda enfrentam dificuldades, possam retomar as atividades em breve. O importante é garantir a segurança e o bem-estar de todos os envolvidos", destacou a secretária de Educação e Desporto, Adriane Esperança.

Apenas duas escolas ainda não têm previsão de retorno por estarem situadas em áreas atingidas: a Escola Raphael Brusque, localizada na Colônia de Pescadores Z3, e a Escola Campos Barreto, no Laranjal. A pasta da Educação, junto com o Conselho Municipal de Educação (CME) está criando um plano de recuperação específico para esses dois locais.

Segundo Adriane, junto com a Assistência Social do município, a secretaria está mapeando as crianças e estudantes dessas áreas para facilitar a comunicação assim que o retorno escolar for viável. Para apoiar este processo, está sendo criado um Centro de Alfabetização com foco na recomposição das aprendizagens perdidas, especialmente para os alunos das escolas mais afetadas. Além disso, a pasta está articulando com a Coinpel para desenvolver uma plataforma de apoio que auxiliará neste processo.