Outlet de Novo Hamburgo promove feira para adoção de animais

Neste final de semana, dias 1 e 2 de junho, o I Fashion Outlet Novo Hamburgo realizará uma feira de adoção para os cães desabrigados após as enchentes no Rio Grande do Sul. O evento acontecerá das 11 às 17 horas e é uma oportunidade para a comunidade ajudar os animais que precisam de um novo lar.



Desde as enchentes que afetaram a região, o shopping abriu suas portas para servir como abrigo temporário para os cães desabrigados. No estacionamento coberto, foi montada uma infraestrutura completa para acolher os animais impactados pelas inundações. Até o momento, dos cães acolhidos, 36 já estão em lares temporários, sete reencontraram suas famílias e sete foram adotados.

O abrigo temporário está operando em sua capacidade máxima, com o apoio de voluntários e profissionais da saúde animal para garantir o bem-estar dos acolhidos. Para aqueles que desejam oferecer um lar temporário ou adotar um dos cães, basta comparecer ao evento e se cadastrar. Os donos de pets perdidos podem acessar o perfil nas redes sociais (@outletabrigo) para procurar por seus animais desaparecidos. Voluntários também são bem-vindos para auxiliar no cuidado com os bichinhos.



O I Fashion Outlet Novo Hamburgo também está funcionando como ponto de coleta de doações para as vítimas das enchentes desde o início de maio. O estabelecimento recebe produtos de higiene pessoal e limpeza, roupas, agasalhos, calçados, cobertores e alimentos não perecíveis.