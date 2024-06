São Leopoldo requisita ajuda de Portão e Nova Santa Rita para limpeza

Com mais de 35 mil casas diretamente atingidas pelas cheias e uma grande força-tarefa de limpeza sendo executada na cidade de São Leopoldo, o prefeito Ary Vanazzi contatou os prefeitos das cidades vizinhas de Portão e Nova Santa Rita e irá formalizar o pedido por escrito de ajuda emergencial nas ações de limpeza da cidade, que foi recentemente afetada por um evento climático extremo. A ideia é ampliar a força-tarefa em locais do município do Vale do Sinos.

"Temos nossos contratos com as empresas, mas a colaboração de municípios vizinhos será vital neste momento crítico, e toda a ajuda dos demais municípios que puderem se somar sob a nossa coordenação, será fundamental. Acreditamos que a solidariedade e o trabalho conjunto vão garantir essa retomada e esse início do processo de recuperação da nossa cidade", destacou Vanazzi.

Além dos atuais contratos de limpeza que a cidade já possui, uma grande contratação de mão de obra e maquinários também foi realizada para fazer frente ao expressivo volume de entulhos gerados pela enchente histórica, Contudo, segundo o prefeito, o apoio das prefeituras da região irá fortalecer as ações emergenciais.

A força-tarefa vem sendo coordenada pelo secretário municipal de Mobilidade e Serviços Urbanos, Sandro Lima, que também estará contatando as equipes e direcionando as ações de apoio, tanto destes municípios, quanto dos demais que puderem se somar neste momento de muito trabalho e solidariedade.