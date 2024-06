Caxias abre centro pioneiro no RS para aprendizagem

A prefeitura de Caxias do Sul inaugurou um espaço inovador para atender estudantes com transtornos de aprendizagem. O Centro Multiprofissional de Apoio à Aprendizagem (Cemape) surge como um centro pioneiro no Estado para auxiliar no desenvolvimento de crianças e adolescentes com transtornos e dificuldades de aprendizagem das escolas municipais, de forma inclusiva e acolhedora, e dará suporte especial aos pais e professores, para que crianças e adolescentes possam se desenvolver de forma integral.

Segundo a secretária municipal da Educação, Flávia Vergani, é fundamental diferenciar transtorno de aprendizagem de dificuldade de aprendizagem. "Enquanto a dificuldade pode ser superada com estudo reforçado e apoio educacional, no transtorno de aprendizagem, a questão é outra. O aluno não tem a capacidade cognitiva de lidar com algumas das demandas acadêmicas, mesmo que ele conheça o assunto abordado. Por exemplo, se o transtorno afeta a leitura, o processamento das informações dadas por escrito fica comprometido", explica.

Além dos estudantes com dificuldades, o Cemape também atenderá o público de superdotação, proporcionando atividades desafiadoras para o desenvolvimento pleno de suas habilidades. Serão contemplados também jovens com o Transtorno do Déficit de atenção com Hiperatividade (TDAH), dislexia, discalculia, disgrafia anarritmia, dentre outros.

Segundo um levantamento recente, feito nas escolas municipais, existem atualmente aproximadamente 800 estudantes na Rede Municipal de Ensino com laudo comprovando alguma condição que dificulta a aprendizagem e não há dados de tantos outros sem diagnóstico. Essas dificuldades, que tem nome e capacidade de marcar para sempre a vida acadêmica de crianças e adolescentes, podem afetar a leitura, a ortografia, a motricidade, a expressão, o raciocínio e o senso numérico, levando a dificuldades para além ambiente acadêmico.