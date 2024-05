Farroupilha planeja perder 25% da arrecadação anual de ICMS

A prefeitura de Farroupilha, na Serra, segue contabilizando os prejuízos por conta da enchente que atingiu a cidade. Conforme estimativas da Federação das Associações de Municípios do RS (Famurs), as perdas com arrecadação referente ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) no município poderão superar R$ 23 milhões até dezembro. O número representa 25% do total previsto com a arrecadação anual.

Os números levam em consideração os dias em que as chuvas afetaram a circulação de pessoas, o tempo para a retomada da normalidade, a dificuldade de logística para o escoamento da produção, a diminuição da atividade industrial, as perdas de equipamentos dos empreendimentos, a possibilidade de desemprego, a queda de circulação monetária, a queda de volume da prestação de serviços, entre outros fatores.

Segundo a secretaria de Finanças de Farroupilha, o valor das perdas estimadas corresponde a 6% do orçamento total do município. São recursos que já estavam previstos e seriam utilizados para ações como para o pagamento de compromissos e investimentos em áreas importantes. "São recursos com os quais já contávamos e, dessa forma, precisaremos nos reorganizar financeiramente", avalia o secretário Plinio Balbinot.

Além das medidas administrativas já anunciadas para contemplar os empreendedores, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação está identificando os estabelecimentos atingidos pelas chuvas e aqueles que estão operando normalmente. A intenção é trabalhar na retomada das atividades turísticas.