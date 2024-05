Travessia de lancha entre São José do Norte e Rio Grande será retomada

A ligação por lancha entre as cidades de São José do Norte e Rio Grande, no sul do Estado, será retomada nesta quarta-feira (29). A primeira viagem neste sentido será às 6h20, enquanto a volta ocorre às 7h. Serão, ao todo, nove horários em cada um dos trajetos. As informações são da prefeitura de São José do Norte.

A retomada definitiva ocorre após uma série de idas e vindas do serviço ao longo do mês de maio, em função da cheia nas duas cidades. O serviço - incluindo o de balsas - foi suspenso por cerca de duas semanas. Para a retomada, o Executivo de São José do Norte construiu uma passarela para ligar o píer público, local onde será feito o embarque e o desembarque, para ligar até a rua Bento Gonçalves. A obra emergencial foi feita pela empresa EBR no fim de semana e estava em fase de testes.

Sobre o serviço de balsa, a prefeitura informou o serviço está em operação. No entanto, todos os dias é feita uma avaliação sobre as condições climáticas, para a segurança do trajeto.