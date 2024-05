São Borja terá entreposto da Zona Franca de Manaus

Durante reunião com representantes da Câmara de Vereadores, despachantes aduaneiros e entidades representativas do setor nesta segunda-feira (27), o prefeito de São Borja, Eduardo Bonotto, confirmou a instalação de um entreposto da Zona Franca de Manaus na cidade. O comunicado foi feito a partir de uma declaração, divulgada pelo governo do Amazonas, informando como vencedora do processo de licitação a empresa Ponta Negra Logística.