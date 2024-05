Novo Hamburgo registra mais um nascimento de bebê em abrigo

Em informe emitido pela prefeitura de Novo Hamburgo nesta segunda-feira, a assessoria de imprensa confirmou o nascimento de um bebê em um dos abrigos oficiais do município do Vale do Sinos. O local, estruturado no ginásio da Escola Estadual Seno Frederico Ludwig, o Ciep Canudos, ganhou um ilustre cidadão hamburguense: o pequeno Enzo Gabriel, que nasceu no sábado (25) no Hospital Municipal de Novo Hamburgo.

Enzo é filho do jovem casal Laurilely de Souza Conceição e Victor Gabriel Machado Conceição, moradores da Vila Kipling, no bairro Canudos, e que estão no abrigo desde o dia 2 de maio, nos primeiros dias da enchente. Laurilely chegou ao abrigo com 37 semanas de gravidez. Enzo nasceu com 46,5 centímetros e 3,120kg.

Este é o segundo bebê a nascer em abrigos da prefeitura de Novo Hamburgo por conta da enchente. No dia 6 de maio, Patrícia Ramos, 34 anos, entrou em trabalho de parto no abrigo da Fenac e foi levada ao Hospital Municipal, onde nasceu Ketlin. É a primeira filha de Patrícia e seu companheiro Cristofer Trindade, 28, que moravam em São Leopoldo antes da enchente. A família, que chegou a passar alguns dias em outro abrigo em Estância Velha, recebeu suporte e cuidados necessários até conseguirem um novo local para morar em Caxias do Sul, para onde pediram para ser levados na semana passada.