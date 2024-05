Santa Maria estima gastar R$ 121,3 milhões para recuperar danos com enchente

A prefeitura de Santa Maria apresentou um plano para a reconstrução da cidade, que trata de ações para reerguer o município após as fortes chuvas do final de abril e do início de maio.

A estimativa é de que R$ 110 milhões serão necessários para restabelecer principalmente a infraestrutura na área urbana e no interior do município, além de mais de R$ 11,3 milhões para recuperação de escolas, unidades de saúde e ginásios. "A reconstrução é um trabalho feito por muitas mãos, e eu tenho que agradecer os nossos secretários que trabalham muito para restabelecer todas as áreas do Município que, de alguma maneira, foram afetadas. Com tudo isso que assolou nossa Santa Maria, vamos ter um déficit de aproximadamente R$ 35 milhões na arrecadação do ICMS. Mas se governa com planejamento. Enfrentamos três anos de seca e muita estiagem, e foi preciso construir açudes em propriedades do interior com orientação técnica para o armazenamento de água. No momento atual, relacionamos todos os problemas causados pelas chuvas e protocolamos projetos para buscar recursos que ajudarão a reconstruir a cidade", explanou o prefeito, Jorge Pozzobom.

Para elucidar a situação e prospectar ações futuras, o vice-prefeito, Rodrigo Decimo, atualizou números registrados desde o início do mês e apresentou encaminhamentos que estão sendo traçados.

"Os esforços do Executivo se dão principalmente para restabelecer a infraestrutura na área urbana e no interior. São 540 quilômetros de vias de solo exposto que precisam de recuperação na cidade, e todos os nove distritos tiveram prejuízos com as chuvas. Um levantamento aponta que 27 escolas, 19 unidades de saúde e cinco ginásios sofreram avarias estruturais e precisam de reformas", explicou o vice-prefeito.

Ele afirmou que a o município realizou 346 atendimentos em relação ao aluguel social que objetiva acomodar as pessoas desalojadas. 146 famílias já aderiram ao programa, 45 contratos de moradia foram assinados. Diante do ocorrido, cerca de 300 moradias deverão ser providas pelo município.

"É louvável também todo o trabalho feito no Centro Desportivo Municipal (CDM). Todas as arrecadações serão encaminhadas para 45 escolas do município que serão centrais de distribuição de cestas básicas, roupas, material de limpeza, donativos para as pessoas mais necessitadas de Santa Maria", complementou.