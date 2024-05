Shopping de Canoas reabre ao público em horário reduzido

Após o período de interrupção de suas atividades, devido às chuvas intensas e alagamentos que ocorreram no Rio Grande do Sul, o Canoas Shopping anuncia a retomada dos trabalhos e a reabertura ao público no sábado (25). A abertura das operações será opcional e neste momento terá horário reduzido.

As lojas e quiosques funcionarão das 12h às 18h e a praça de alimentação das 11h30min às 19h. O estacionamento será gratuito até o final do mês de maio.

De acordo com a Superintendente do Empreendimento, Marli Schneider é hora de unir forças e recomeçar. “ O shopping faz girar a economia da região, além de ser a fonte de renda de muitas pessoas e suas famílias, por isso, é muito importante retomarmos. Vamos trabalhar juntos e com esperança de dias melhores para todos”, destaca Marli.