Hospital de campanha é montado em Novo Hamburgo

Foi montada, nesta quinta-feira (23), a estrutura externa do hospital de campanha de Novo Hamburgo, que atenderá pacientes no pátio interno da UPA Centro. Técnicos da Força Nacional do Sistema Único de Saúde (FN-SUS), mesmo sob forte chuva, realizaram a instalação de toda estrutura composta por duas grandes tendas infláveis.

Ao todo, 17 profissionais da área de saúde ligados às Forças Armadas atenderão a população 24 horas por dia, somando aos profissionais da saúde já existentes na UPA. A previsão de início de atendimento é em breve, pois depende da chegada dos profissionais da saúde ao município. A implementação do hospital de campanha foi feita junto aos governos estadual e federal. "Estaremos proporcionando mais celeridade no atendimento da nossa população, neste período em que as unidades de saúde estão muito sobrecarregadas", explicou o Secretário da Saúde, Marcelo Reidel.

A UPA Centro está localizada na rua Visconde de Taunay, nº 134, no bairro Rio Branco. Os locais são centros de assistência médica de caráter temporário, montados para atender a população durante emergências ou desastres, como regiões de calamidade pública.