Lajeado ainda tem 680 pessoas em abrigos oficiais

Cerca de 680 pessoas seguem sendo atendidas em seis abrigos mantidos pela prefeitura de Lajeado, passados 20 dias da maior enchente já registrada no município. As famílias estão abrigadas no Parque do Imigrante, no Centro Esportivo Municipal (CEM) no São Cristóvão, no ginásio e na capela do bairro Conservas, no ginásio do bairro Carneiros e no ginásio da comunidade do bairro Universitário.

No pico da cheia, no dia 2 de maio, a prefeitura chegou a ter 10 espaços abrigando 1.300 pessoas, mas diversas famílias já retornaram para suas residências, casas de amigos ou parentes ou se encaminharam para aluguel social.

Nesta quarta-feira (22), 537 pessoas seguiam no Parque do Imigrante, 61 no CEM, 33 no ginásio do bairro Conservas, 30 na igreja do bairro Conservas, 14 no bairro Carneiros e seis pessoas no bairro Universitário. As pessoas que seguem em abrigos recebem alimentação diária (café, almoço, lanche e janta), e são atendidos com roupas, colchões, cobertores e outros itens necessários.

Pessoas consideradas desalojadas (aquelas que estão na casa de amigos ou parentes) podem retirar kits de alimentação, higiene e limpeza no Centro Especial de Apoio aos Atingidos pelas Cheias (Ceapac), e roupas e demais itens de cama, mesa e banho no ginásio da Associação de Moradores do bairro Florestal. Além do atendimento aos abrigados, equipes seguem com a limpeza e desobstrução de vias públicas.