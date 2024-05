São Leopoldo tem quatro bombas para retirar água dos bairros

A prefeitura de São Leopoldo, através do Serviço Municipal de Água e Esgotos (Semae), realizou a ligação da quarta bomba móvel de drenagem das áreas atingidas pela enchente no município, na Vila Brás, bairro Santos Dumont. O equipamento também deve auxiliar na retirada das águas na Vila Palmeira, bairro Santo Afonso, em Novo Hamburgo. Somadas, os quatro equipamentos estão retirando 13,2 mil litros de água por minuto.

A força-tarefa, envolvendo técnicos, funcionários da autarquia municipal e da empresa Top Vargas, trabalhou 24 horas na operacionalização do, após concluir os serviços de instalação da primeira bomba no bairro Vicentina, na noite de segunda-feira (20), quando foi acionado o equipamento fabricado pela empresa leopoldense Higra, próximo à Casa de Bombas do Arroio da João Corrêa. As primeiras duas bombas foram instaladas no dique do bairro Campina na sexta-feira (17) e sábado (18).