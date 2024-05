Banco de Alimentos de Caxias do Sul bate recorde de doações após ação solidária

Quem chega no Banco de Alimentos de Caxias do Sul se depara com pilhas de caixas e pacotes de alimentos não perecíveis, separados em diversos espaços do pavilhão. A visão reconfortante é resultado da ação Sábado Solidário, que ocorreu no dia 11 de maio, e envolveu cerca de 150 voluntários e grupos parceiros, em 45 supermercados da cidade. A equipe contabilizou, depois da triagem e pesagem no início desta semana, quase 20 toneladas de alimentos arrecadados. O número é o recorde da instituição em 18 anos de atuação no município.

Foram 4.755,50 kg de arroz, 1.581 kg de feijão, 1.973,50 kg de macarrão, 3.032 litros de leite, 1.250,35 kg de biscoito; dentre outros tantos itens que entraram na soma. Os donativos já possuem destino e serão distribuídos entre as 114 entidades cadastradas e atendidas pela instituição.

A diretora da Segurança Alimentar do Banco de Alimentos local, Kalizia Dalla Zen, explica que o trabalho da instituição não se restringe aos períodos de calamidade pública e pontua que o serviço é continuamente prestado à comunidade que necessita. A diretora ainda descreve o processo pelo qual os alimentos passam quando chegam ao banco. "A gente tem todo o cuidado, justamente com a segurança desse alimento. A gente vê se a embalagem está boa, se tá dentro do prazo de validade, consegue distribuir de uma forma correta. O lugar mais competente hoje, enquanto Município, é o Banco de Alimentos, que faz esse serviço sempre", enfatiza.

Atualmente o Banco de Alimentos de Caxias do Sul conta uma equipe de 27 servidores. Além de atender às entidades cadastradas, com alimentos não perecíveis, frutas e legumes, água mineral, produtos de higiene e limpeza; o órgão também tem repassado donativos às cidades afetadas pelas enchentes, como Roca Sales, Canoas e Porto Alegre.