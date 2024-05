Novo Hamburgo segue com limpeza das ruas após enchente

O trabalho de recolhimento de resíduos e materiais danificados na enchente em Novo Hamburgo segue pelas ruas dos bairros afetados. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente já recolheu, até o momento, cerca de 3.300 toneladas de resíduos em todos os pontos da cidade.

Nesta quarta-feira (15), com o aumento do nível do Rio dos Sinos e as águas atingindo algumas vias do município, as frentes de trabalho estão concentradas nos bairros Canudos e Santo Afonso. Essa operação de limpeza nos bairros atingidos continuará nas próximas semanas.

A prefeitura salienta que, para quem puder levar os materiais danificados, foi criado um ponto de transbordo (descarte) na rua Costa e Silva, no bairro Canudos. Nesse local, as pessoas poderão levar móveis, eletrodomésticos, entre outros itens que não poderão mais ser utilizados. Os resíduos também podem ser levados para o Ecoponto Canudos (rua Estocolmo, 809) ou para o Ecoponto Santo Afonso (avenida Montevidéo, 520), de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.