Prefeitura abre edital para gestão do Hospital Viamão

A prefeitura de Viamão publicou edital para contratar a empresa que fará a gestão do Hospital Viamão. O objeto da contratação é o gerenciamento da estrutura física e de pessoal, e execução das atividades de prestação de serviço de profissionais na área médico-hospitalar.

A empresa deve prestar serviços ambulatoriais e hospitalares nas áreas de cirurgia geral, oftalmologia, nefrologia/hemodiálise, neurologia, cirurgias de pequeno e médio porte nas áreas oftalmologia, neurocirurgia e cirurgia geral, proceder com internações clínicas, exames de imagem e laboratoriais e operar o Pronto Atendimento de Urgência e Emergência do hospital

A apresentação das propostas e documentos exigidos deverão ser encaminhados através da abertura de protocolo digital no site da prefeitura até o dia 5 de junho. O processo de compra do Hospital Viamão pela prefeitura está em fase de finalização. A Secretaria do Tesouro Nacional já aprovou a operação e, agora, o município assinará o contrato de financiamento com o Banrisul. Após o crédito do recurso, a compra estará concretizada. O valor da compra será de R$ 24 milhões.