Aumenta a busca por aluguel social em Santa Maria

A prefeitura de Santa Maria realizou 90 atendimentos de famílias que pleiteiam o aluguel social. Destas, 45 famílias receberam o atestado de autorização. O documento atesta que a prefeitura se responsabiliza pelo pagamento do aluguel e possibilita que cada família dê andamento com os trâmites contratuais da locação, viabilizando a mudança para um novo lar.

"As famílias entenderam o nosso chamado e já há famílias recebendo o atestado do aluguel social por terem direito a uma moradia digna e segura. Não vamos parar até possibilitar um novo recomeço para todas as famílias que tiveram suas casas afetadas pelas chuvas", declara o secretário de Habitação e Regularização Fundiária, Wagner Bitencourt.

Também está disponível o WhatsApp (55) 99153-4870 para dúvidas mas, em função da alta demanda, o atendimento presencial está sendo priorizado. A orientação a quem já mandou mensagem para este número e eventualmente não obteve resposta é que aguarde o retorno ou dê preferência ao atendimento presencial. Para tramitar com maior agilidade, a Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária salienta que o contrato de locação de cada beneficiário deve conter os dados bancários do locador do imóvel, seja ele pessoa jurídica (imobiliárias) ou física (proprietários).

Sobre o aluguel social, a prefeitura realizará o pagamento do aluguel durante um ano. O valor da locação poderá ser de até R$ 1,2 mil, incluindo encargos, como condomínio e IPTU. Este valor será pago diretamente ao locador (proprietário do imóvel ou imobiliária), conforme os termos estabelecidos no contrato entre as partes interessadas. A localização do imóvel poderá ser em qualquer região ou bairro de Santa Maria, desde que não sejam consideradas áreas de risco.