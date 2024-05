Imbé prevê queda acentuada na arrecadação em 2024

O prefeito de Imbé, Ique Vedovato e o vice-prefeito Régis Cacetinho reuniram os secretários titulares e adjuntos para tratar da readequação orçamentária do governo municipal. A queda brusca na arrecadação, tanto de recursos externos quanto de receitas próprias, motivaram medidas urgentes de contenção de gastos na prefeitura. A readequação orçamentária será feita apenas com corte de gastos, afirma o Executivo.

Conforme Ique, a queda na arrecadação é "extremamente considerável" e atingirá todas as pastas. Ele exemplifica o caso do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) que, conforme nova estimativa da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), reduzirá a arrecadação de Imbé em R$ 2,7 milhões, ou seja, 25% da receita prevista para o ano com esse tributo.

"Observamos que também temos previsão de queda da arrecadação nos tributos municipais, como IPTU, ITBI, ISS e outras taxas", complementa. O prefeito determinou aos secretários e adjuntos que, a partir de agora, não efetuem gastos que representem novas aquisições e investimentos.

"Por enquanto, novas obras não serão iniciadas, mas as que estão em andamento serão mantidas, incluindo as da Secretaria Municipal de Educação. Também serão mantidas as execuções de obras e projetos que contam com recursos oriundos de transferência dos governos do Estado e Federal", conclui Ique.