Hipermercado de São Leopoldo vira abrigo para animais

A prefeitura de São Leopoldo recebeu do Grupo Carrefour Brasil a cedência gratuita do espaço onde funcionava um hipermercado na cidade, localizado entre as avenidas Mauá e Imperatriz. O local, popularmente conhecido como antigo Big (bandeira adquirida pelo Carrefour), funcionará como espaço de acolhimento de animais, inicialmente.



De forma emergencial, o espaço já está sendo estruturado e organizado pelas equipes da Secretaria de Proteção Animal, voluntários, ativistas da causa animal, e já recebe os primeiros animais saudáveis atingidos pelas enchentes que estavam na Escola Irmão Weibert, que passa a ser exclusivamente local para atendimentos veterinários de urgência.



Pelo tamanho, o imóvel também poderá receber pessoas que estão acolhidas, de acordo com determinação da Secretaria Municipal da Assistência Social e Defesa Civil. Na cidade, 88 espaços de acolhimento abrigam aproximadamente 12 mil moradores que não podem voltar para suas casas, especialmente com novo alerta de chuvas pela Defesa Civil.

O trabalho de acolhimento dos pets é realizado por uma força-tarefa de voluntários, com médicos veterinários, protetores e funcionários da prefeitura. No local os animais serão avaliados, receberão água, alimento, remédio antipulgas, e terão os sinais vitais verificados.



As doações para os animais podem ser direcionadas ao local. São necessários equipamentos de limpeza, sacos de lixo, produtos de limpeza, produtos de higiene para os voluntários (álcool gel, lenço umedecido, papel higiênico), cordas, guias, correntes, coleiras, peiteiras, ração seca e úmida, tapete higiênico, cobertores, mantas, toalhas, caixa de transporte, casinhas, camas, antipulgas e anticarrapatos, medicamentos em geral. Também há necessidade de reforço de voluntários para o período da noite e madrugada.