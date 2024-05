Farroupilha ratifica situação de calamidade pública após não ser incluído em lista do governo estadual

A prefeitura de Farroupilha publicou, nesta terça-feira (14), em uma edição extra do Diário Oficial do Município, o decreto que ratifica o estado de calamidade pública devido às fortes chuvas que atingiram todo o Rio Grande do Sul. O documento anterior havia sido publicado no último dia 2 de maio.

Vale ressaltar que o primeiro decreto havia sido homologado pelo Estado e pela União. Porém, em uma nova publicação na segunda-feira (13) o Estado não incluiu o município na nova lista.

As equipes que integram o Comitê de Crise instaurado no município seguem alimentando o sistema da Defesa Civil estadual com as informações prestadas conforme os critérios estabelecidos que comprovam o estado de calamidade, como por exemplo a interdição de pontes de ligação entre comunidades do interior e rachaduras encontradas na estrada Salto Ventoso, inviabilizando o trânsito de moradores e o escoamento da produção. Além disso, problemas estruturais no perímetro urbano, como tubulações que cederam, sendo necessária, inclusive, a evacuação de ao menos quatro famílias de suas residências no bairro Nova Vicenza, no último final de semana.

Além disso, o Hospital São Carlos, que é referência para 34 cidades, precisou cancelar todas as consultas e exames eletivos previamente agendados devido ao risco de desabastecimento de insumos essenciais, devido à dificuldade de logística e fornecimento por conta das enchentes que atingem a Região Metropolitana e bloqueios em rodovias estaduais e federais. Em termos regionais, Farroupilha, assim como outras 31 cidades que compõe a Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste (AMESNE), ficaram de fora da atualização da lista do governo do Estado, com exceção de Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Santa Tereza, São Valentim do Sul e Veranópolis.