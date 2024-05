Redes de água rompidas em Santa Maria passam por conserto e município pode retomar pleno abastecimento

A prefeitura de Santa Maria informou que a Corsan, nesta segunda-feira (13), esteve concentrada no conserto de redes rompidas nos distritos de Arroio Grande, Pains e Arroio do Só e no bairro Tancredo Neves. Depois de atingir 100% da capacidade de abastecimento no final de semana, a Corsan agora precisa restabelecer as redes rompidas para que a água chegue até as casas dos moradores dessas regiões e retomar a plena chegada da água nas residências.

Em Arroio Grande, a rede de água da Corsan se rompeu pela segunda vez no domingo (12) com o desmoronamento de solo próximo à segunda ponte de acesso ao distrito. Nessa localidade, já havia sido instalado um reservatório fixo de água potável com capacidade de 5 mil litros, em frente à igreja, para abastecer a população. Já no distrito de Arroio do Só, equipes buscam por vazamentos ocultos (aqueles em que a água não chega à superfície), que estão mais difíceis de ser localizados devido aos alagamentos na área.

No distrito de Pains, outra equipe investiga vazamentos ocultos na localidade de Passo das Tropas. Da mesma forma que Arroio do Só, há muitos alagamentos na região, dificultando a descoberta dos vazamentos. Um reservatório fixo segue na rua Antão Abrantes, e caminhões-pipa estão abastecendo os reservatórios diretamente nas casas dos moradores.

As demais regiões de Santa Maria já estão com o fornecimento normalizado. Apenas algumas áreas mais altas ainda aguardam a recuperação da pressão para estabilizar totalmente. Nesses locais, os caminhões-pipa também seguem enchendo os reservatórios dos condomínios e casas onde a pressão está oscilando.