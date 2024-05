Novo Hamburgo tem novo alerta por elevação do Rio dos Sinos

O nível alto do Rio dos Sinos e o grande volume de chuva registrado no fim de semana fizeram com que a Prefeitura de Novo Hamburgo começasse a alertar a população sobre o cenário de risco. Nos bairros Canudos e Santo Afonso, um carro de som está percorrendo as ruas alertando sobre o aumento do nível do Rio dos Sinos, que voltou a subir ao longo do fim de semana e deve continuar pelas próximas horas.

Na medição das 11h desta segunda-feira, dia 13, o nível está em 7,11 metros, revertendo a tendência de redução que apresentava até o sábado (11), quando chegou a 6,55 metros. Outro alerta é para deslizamentos, principalmente nas partes altas do Kephas e dos bairros São José e Diehl. Um carro de som também está circulando esses bairros para alertar sobre o risco. A população deve acionar a Defesa Civil no telefone ou os Bombeiros diante de qualquer sinal de possível deslizamento.

Além de prestar assistência à população atingida pela enchente, o município também está com outras frentes de trabalho para atenuar as consequências da elevação do nível do Rio dos Sinos, como a limpeza e o recolhimento de materiais pelas vias da cidade. As equipes estão atuando nas ruas dos bairros Canudos, Santo Afonso, Industrial e Lomba Grande, recolhendo os materiais descartados pela população que ficaram danificados pelas águas.

Para quem puder levar os materiais danificados, foi criado um ponto de transbordo (descarte) na rua Costa e Silva, no bairro Canudos, onde a prefeitura está levando os descartes. Nesse local, as pessoas também poderão levar móveis, eletrodomésticos, entre outros itens que não poderão mais ser utilizados.