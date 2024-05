Encruzilhada do Sul reforça ações para recuperação da cidade

A cidade de Encruzilhada do Sul, no Vale do Rio Pardo, está reforçando as ações para a reconstrução e o restabelecimento em áreas afetadas pelas chuvas que atingiram o Estado. A Defesa Civil do município e o comitê de crise formado pela prefeitura com todas as secretarias municipais estão em alerta com o retorno da precipitação no Estado.

Em meio à recuperação, o ginásio Taborda segue recebendo doações. Já foram enviados mantimentos para Eldorado do Sul, Rio Pardo e Sertão Santana. A prefeitura mantém o recolhimento de itens como material de limpeza e higiene pessoal, alimentos não perecíveis e colchões. No momento, os estoques de outros itens como roupas, por exemplo, já foram preenchidos. A Central de Doações fica aberta das 8h às 22h, sem fechar ao meio-dia.

A Secretaria de Obras realiza mutirão para a manutenção emergencial da cidade e o reparo dos estragos. Nesta etapa, tem início a segunda fase de recuperação das vias públicas e a desobstrução de acessos, permitindo assim as condições de trafegabilidade. Até o momento, já foram feitas desobstrução de estradas, assim como limpeza de bueiros, desentupimento de boca de lobo, operação tapa buracos, desbloqueio de estradas, além de troca de tubulação em bueiros, conserto de redes pluviais, entre outros. O cronograma está sendo executado por ordem de urgência.

Já a Secretaria de Agropecuária trabalha na desobstrução das estradas do interior. O órgão estabeleceu um cronograma de prioridades para a manutenção das estradas, visando garantir a trafegabilidade dos moradores das áreas afetadas. A Secretaria de Saúde recebeu a medicação oncológica, normalmente entregue em Cachoeira do Sul, mas, excepcionalmente este mês, a farmacêutica de Encruzilhada do Sul entrará em contato para a retirada. Atendimentos nas Unidades de Saúde e na Farmácia Municipal estão normalizados.

O Hospital Santa Bárbara, da cidade, segue sem agenda para especialidades até o dia 16 de maio. Procedimento como cirurgias eletivas agendadas estão suspensas por tempo indeterminado, permanecendo apenas casos de extrema urgência. Atendimentos realizados em municípios próximos também seguem suspensos. Pacientes de hemodiálise que iam a Cachoeira do Sul foram remanejados para Pelotas até esta segunda-feira (13).