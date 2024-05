Escolas de Caxias do Sul recebem R$ 5 milhões para reparos

O prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomênico, autorizou o repasse de uma verba emergencial para as escolas da rede municipal de ensino, no valor de aproximadamente R$ 5 milhões. A verba servirá para reparos e manutenção emergencial, como consertos de calhas, reparos em telhados, pisos e aberturas, de uma forma mais rápida.

Os R$ 5 milhões referem-se à soma da parcela emergencial, no valor de R$ 1,8 milhões, mais a antecipação da parcela da autonomia financeira, que será paga no dia 15, no mesmo montante, ambos os recursos destinados às Escolas de Ensino Fundamental. Além disso, está incluso o repasse de mais de R$ 1 milhão para as Escolas de Educação Infantil de Gestão Compartilhada.

"Sabemos que talvez não seja o suficiente para resolver todos os problemas das escolas, mas diante dessa situação tão grave que estamos vivendo, acreditamos que este recurso contribui, e muito, para este momento", afirma a Secretária da Educação, Flávia Vergani.